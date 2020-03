KOROONAVIIRUS: 3600 surnut ja üle 106 000 haigestunu. Itaalia pani 16 miljonit inimest karantiini

Haigusjuhtumeid on juba 103 riigis. Väljaspool Mandri-Hiinat on suuremad haiguskolded Lõuna-Koreas, Itaalias, Iraanis ja Jaapanis. Kokku on Mandri-Hiinas diagnoositud 80 700 ja väljaspool seda ligi 26 000 haigusjuhtumii. Tervenenud on seni 60 000 inimest.

Meedik Hiinas Wuhani linnas patsiendilt analüüsi võtmas. Pilt on tehtud 5. märtsil. Foto: AFP/Scanpix

Väljaspool Mandri-Hiinat on enim on nakatunuid Lõuna-Koreas – 7134, järgnevad Itaalia 5883, Iraan 5823, Jaapan 1157 (neist 696 olid Yokohama sadamas seisnud ristluslaeva Diamond Princess reisijad), Prantsusmaa 949 Saksamaa 800, Hispaania 507, USA 444, Šveits 268, Suurbritannia 209, Holland 188, Belgia 169, Rootsi 161, Norra 147, Singapur 130, ja Hongkong 108 haigusjuhtumiga. Taanis on 27 ja Soomes 19 haigusjuhtumit.

Uute riikidena lisandusid reedel Kamerun, Vatikan, Bhutan, Togo, Serbia ja Slovakkia ning laupäeval Costa Rica, Colombia, Malta ja Paraguay.

Vatikani pressiesindaja Matteo Bruni sõnul avastati sealne haigusjuhtum juba neljapäeval ning Vatikani kliinikutes alustati ulatuslikku desinfitseerimist. Bhutan keelustas kõigi turistide sissesõidu riiki.

USA kongress eraldas võitluseks koroonaviirusega 8,3 miljardit dollarit.

USA terviseekspertide hinnangul on uue koroonaviiruse põhjustatud haiguse Covid-19 suremusprotsent algselt arvatust väiksem ehk vahemikus 0,1 - 1 protsenti, ütles USA asetervishoiuminister Brett Giroir. Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on hinnanud suremuseks kaks kuni viis protsenti.