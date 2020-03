Eesti uudised Koroona Eestis Coronat ei tapa Viljar Voog , täna, 18:43 Jaga: M

Corona õllega on kõik korras. Ka see pilt on juba kuus aastat vana ja pärit Mehhikost. Foto: Reuters/Scanpix

Kuigi Eestist kirjutati välismaistes protaalides koroonaviiruse ülemaailmseks ohuks saamise ajal tihti kui ühest juhtivast riigist, kus guugeldati „Corona õlle viirus“, pole hirm haiguse eest sellega täiesti seosusetu kesvamärjukese müüki kahandanud.