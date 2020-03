KOROONAVIIRUS TARTUS: nakatunuid vedanud lennukil oli ka üle kümne haiglaarsti, neist üks jätkas tööd 

Uudis, et Bergamo-Riia lennul viibis vähemalt üks koroonahaige reisija, ilmnes kolmapäeval, mil sai ka teatavaks, et tegu oli tartlasega. Õhtulehe allika väitel käis vähemalt üks Tartu Ülikooli Kliinikumi arst tööl ka pärast seda, kui sai teatavaks, et on viibinud samas lennukis koroonahaige inimesega. Töölt eemaldati arst alles seejärel, kui kodusesse karantiini jäänud pereliige kliinikumi helistas.