Kirik, kes Koreas koroonaviiruse valla lõi: sekti juhib Jeesuse valitud ingel, liikmed ei julge end näole anda 

Isegi teised kristluse usuvoolud ei suhtu Lõuna-Korea sekti hästi. Shincheonji kiriku mainele ei aita paraku kaasa see, et salatsemine kuulub ususekti praktika põhiteeside hulka. BBC vahendab, et kiriku jüngritel soovitavad usulahu juhid oma usulist identiteeti varjus hoida. See tegi haigestunute üles otsimise keeruliseks. Märkimisväärne osa, kusagil pooled riigi enam kui 6000 koroonaviirusesse nakatunust on Shincheonji liikmed.