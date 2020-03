ÕL VIDEO | Terviseamet: halvimal juhul räägime kümnetest tuhandetest koroonaviirusega nakatunutest Eestis

Ta tõi võrdluseks välja, et aastatel 2017–2018 nakatus Eestis grippi kuni 100 000 inimest. „Paar tuhat inimest tuli paigutada haiglatesse ja mõnikümmend intensiivravisse. Hooajal suri grippi 95 inimest,“ märkis Kadai.

Kolmapäevase seisuga on Eestis võetud 100 COVID-19 proovi, neist 98 on olnud negatiivsed. Terviseameti hinnangul on võimalik, et Eestis tuvastatakse turismi ja rahvusvahelise reisimise tõttu üksikjuhte, kuid väga oluline on siinkohal võimalike juhtude ja nende kontaktsete kiire tuvastamine selleks, et tõkestada haiguse levikut. Inimesed, kel on koroonaviirusega nakatumise põhjendatud kahtlus, peaksid helistama oma perearstile või perearsti nõuandetelefonile 1220. Kindlasti ei ole soovitatav minna viirusekahtlustuse korral EMOsse või perearstikeskusesse, kus on potentsiaalne võimalus teisi nakatada.

Mida tavainimene tegema peaks?

Terviseseisundi halvenemisel tuleb helistada hädaabinumbril 112. Koroonaviirust tasub kahtlustada juhul, kui inimene on viimase 14 päeva jooksul käinud koroonaviiruse riskipiirkonnas ja tal esinevad haigusele iseloomulikud sümptomid. Muul juhul võib olla tegu Eestis laialdaselt leviva gripi või gripilaadse viirusega.

Lisaks hingamisteede haiguste sümptomitega inimestega lähikontaktist hoidumisele aitab nakkushaigusi vältida hügieenireeglite järgimine. Selle väga oluliseks osaks on korralik ja pidev käte pesemine. Pärast riskipiirkonnast naasmist tuleb tervist 14 päeva jooksul jälgida, võimalusel mitte minna tööle ega kooli. Selles ajavahemikus palaviku, köha või hingamisraskuse esinemisel tuleks võtta kohe ühendust arstiga ning teavitada teda möödunud reisist.