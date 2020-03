Maailm VÄRSKED ANDMED: uus koroonaviirus on võtnud elu 3249 inimeselt, viirus levib 83 riigis. Itaalias suletakse kõik koolid Toimetas Aadu Hiietamm , täna, 21:15 Jaga: M

Kaitsemaskides sõdurid Lõuna-Korea pealinna Souli äritänaval. Pilt on tehtud 4. märtsil. Foto: AFP/Scanpix

Hiinas Wuhanis valla pääsenud uut tüüpi koroonaviiruse Sars-CoV-2 põhjustatud kopsuhaiguse Covid-19 ohvrite arv kasvas kolmapäeva õhtuks ametlikel andmetel 3249-le. Hiinas lisandus viimase ööpäeva jooksul 38 ja Itaalias 28 surnut. Hea märk on see, et uusi nakatunuid oli Hiinas ööpäeva jooksul vaid 119. Itaalia valitsus otsustas viiruse leviku tõkestamiseks sulgeda alates neljapäevast kuni märtsi keskpaigani kõik koolid ja ülikoolid.