3203 SURNUT JA ÜLE 93 000 NAKATUNU: uus koroonaviirus levib juba 80 riigis 

SURNUT JA ÜLE 93 000 NAKATUNU: uus koroonaviirus levib juba 80 riigis Toimetas Aadu Hiietamm , täna, 07:40

Kaitsemaskides sõdurid Lõuna-Korea pealinna Souli äritänaval. Pilt on tehtud 4. märtsil. Foto: Reuters/Scanpix

Hiinas Wuhanis valla pääsenud uut tüüpi koroonaviiruse Sars-CoV-2 põhjustatud kopsuhaiguse Covid-19 ohvrite arv kasvas kolmapäeva hommikuks ametlikel andmetel 3203-le. Hiinas lisandus viimase ööpäeva jooksul 38 surnut. Hea märk on see, et uusi nakatunuid oli Hiinas ööpäeva jooksul vaid 119. Samas diagnoositi teisipäeval Hiinas uus koroonaviirus 13 hiinlasel, kes saabusid kodumaale välismaalt. Neist kaheksa töötasid Põhja-Itaalias ühes ja samas restoranis.