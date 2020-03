ÜKS KÜSIMUS: kas minu lemmikloom võib koroonaviirusesse haigestuda? 

Lühike vastus on ei, absoluutselt mitte. Tõsi, Hongkongi põllumajanduse, kalanduse ja loodushoiu osakonna teadlased andsid teada, et koroonaviiruse proov tuli ühelt koeralt tagasi positiivsena ning see on tõepoolest esimene kord, kui viirus koeral tuvastatud. Kuid esiteks oli tuvastatud viiruse tase väga nõrk ning teiseks, ehkki koeralt võetud viiruse test võib küll nõrgalt positiivne olla, pole see siiski päris sama, nagu tõsine infektsioon, mis tekib inimesel. Samuti polnud Hongkongi koerakesel ühtki sümptomit ning temalt võetakse teste iga päev, juba homme võib laborist tulla hoopis negatiivne tulemus.

Ka Hongkongi teadlased uurivad, kas nende laborisse jõudnud koer puutus viirusega lihtsalt kokku. CNNile kommenteerib Hongkongi loomakaitseorganisatsiooni asutaja Sheila McClelland, et viiruse levikul on koer või kass põhimõtteliselt samaväärne mõne eluta eseme, näiteks käepideme või ukselingiga. Kui 2003. aastal hakkas levima SARS, muretsesid inimesed samuti, et lemmikud võivad haigust inimesele edasi anda, ent sellele ei leidnud teadlased ühtki tõestust.

Hongkongis töötav teadlane Jane Gray sõnab, et kindlasti ei aita lemmikloomi see, kui neile mask ette panna – selle ainsaks tulemuseks on stressis loom. Hoopis kasulikum on pärast loomaga mängimist või tema paitamist korralikult oma käsi pesta. Ka looma käpakeste puhastamine antiseptilise vahendiga pole tingimata hea mõte, kuna see võib tundlikku nahka liigselt kuivatada. Gray on ise loomasõber ning kinnitab, et oma kassi ja koera ei karda ta mitte üks põrm.

Sheila McClelland lisab, et teade ühest viirusega kokku puutunud kutsast ajas Hongkongi loomaomanikud hirmust hulluks. Tema organisatsiooni tulevad murelikud kõned inimestelt, kes kardavad, et võimud tulevad ja võtavad väevõimuga nende neljajalgse sõbra kaasa.