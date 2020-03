Eesti uudised MIKROPLAST: nähtamatu oht, mida sa pahaaimamatult sisse hingad ja alla neelad Viljar Voog , täna, 12:21 Jaga: M

TERVISEOHT: Teadur Randel Kreitsbergi sõnul võib vees ja õhus hõljuv mikroplast osutuda sama suureks probleemiks kui asbest. Foto: Erakogu

„Kui sa meres käega tõmbad, siis ujud juba praegu läbi häirivalt suure koguse nähtamatu plasti,“ selgitab Tartu ülikooli teadur Randel Kreitsberg. Paraku on sellist mikroplasti Läänemeres suures koguses. Ka linnas hingame me igal sammul sisse pisikesi plastiosakesi. Teadlased pole jõudnud konsensusele, kas tegu on surmava ohuga või käib see kõik meie organismist loomulikul moel läbi.