Lätlannale tehtud kordusproovid koroonaviirust enam ei näita

Esmaspäeval kell 20.00 toimus Läti tervishoiuministeeriumis selleteemaline pressikonverents. Seal selgus, et haigestunu on naisterahvas, kes saabus 29. veebruaril Riiasse Milaanost. Reisi vahepeatus oli Münchenis, kus patsient astus Air Balticu lennu number BT226 pardale.

Reisil käis naine koos oma alaealise lapsega, kes on küll samuti tõbine, ent koroonaviiruse test jäi lapse puhul õnneks negatiivseks. Naisterahva endagi tervislik seisund polnud arstide sõnul kuigi raske. Kõik kordusproovid aga koroonaviirust üldse ei tuvastanudki ning naine tundis end piisavalt hästi, et arstid lubasid tal ja ta lapsel (kes on küll paraku haige, ent mitte koroonatõves) ravi jätkata oma Riia kodus. Läti nakkushaigla peaarst Baiba Rozentale kinnitab, et naine pole enam kellelegi ohuks.