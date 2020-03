Märts toob koroonajuhtumeid juurde, viiruse levikul tulevad termokaamerad bussi- ja rongijaamadesse

Kuna riigikogus on käesolev nädal istungitevaba, kutsus sotsiaalkomisjoni erakorraliselt esmaspäeval kokku riigiametid, et parlament saaks võimalikult värske info koroonaviiruse elujõulisusest Eestis. Küsimuse all oli ka see, kas riigikogu peab üle vaatama seadused, et ametid saaksid võimalikus kriisiolukorras tõrgeteta töötada.