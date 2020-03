VÄRSKED ANDMED: uus koroonaviirus levib 77 riigis, surnuid on 3132. Iraanis haigestus 23 parlamendisaadikut

WHO teatas pühapäeval, et viirus on eriti ohtlik 60 aastast vanematele ja muudest haigustest nõrgestatud inimestele. Nakatunud inimestest umbes 80% põevad kergelt, 14% saavad raskema haiguse nagu kopsupõletik ning 5% haigestub kriitiliselt. Suremus on praegu kahe ja viie protsendi vahel ning haigestunutest sureb mehi rohkem kui naisi. Eriti ohtlik on uus koroonaviirus üle 80aastastele. Neist on pärast Covid-19 haiguse saamist surnud lausa 15%.