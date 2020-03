VÄRSKED ANDMED: uus koroonaviirus levib 77 riigis, surnuid on 3132. Esimene haigusjuhtum Ukrainas

Genfis jäi ära esmaspäeval algama pidanud suur autonäitus. Jaapanis suleti alates esmaspäevast määramata ajaks peaaegu kõik koolid. Lennufirma Ryanair teatas, et jätab vahemikus 17. märts–8. aprill ära umbes veerand lendudest. Piletiostjaid selleks perioodiks olevat nagunii väga vähe. Firma pressiteates seisab, et need reisijad, kelle lend ära jääb, said sellest esmaspäeval meili teel teada.

Euroopa Liit tõstis esmaspäeval ohutaseme "mõõdukalt" "kõrgeks". See tähendab, et viirus jätkab levimist, ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen. Tervishoiuvolinik Stella Kyriakides lisas, et uue koroonaviirusega nakatunuid on 18 liikmesriigis. Euroopa Komisjon moodustas kriisi haldamiseks erirühma.

Koroonaviiruses leviku tõttu tühistatakse kuni 30 aprillini kõik üritused seimihoones, sealhulgas ka Leedu taasiseseisvumise 30. aastapäeva pidustused 11. märtsil, ütles seimi esimees Viktoras Pranckietis. Parlamendi kevadistungjärgu esimene istung siiski toimub ning sellel otsustatakse edasine töökorraldus. Seimi liikmetel ja kantseleitöötajatel soovitati hoidudada komandeeringutest.

Prantsusmaal suleti viiruse levimise takistamiseks 120 kooli.

Lõuna-Korea koroonaviirusepuhangu keskmes oleva ususekti, Shincheonji Jeesuse Kiriku juht Lee Man-hee (88) palus esmaspäeval pressikonverentsil põlvili andeks viiruse levitamise eest. Lõuna-Korea kõigist haigusjuhtumitest 3081 on diagnoositud riigi lõunaosas Daegu linnas ja neist ligi kolm neljandikku Shincheonji kirikus. Võimud arvavad, et selle sekti liikmed nakatasid üksteist ja reisisid siis mööda riiki ringi. Võimalik, et sektijuht saab kriminaalsüüdistuse.

Iraani kõrgeimale liidrile ajatolla Ali Khameneile nõu andva nõukogu liige Mohammad Mirmohammadi suri 71 aasta vanuselt haiglas, kus ravitakse koroonaviirusesse nakatunuid, teatas esmaspäeval Iraani riigimeedia. Mõni päev varem oli surnud ka tema ema.