VÄRSKED ANDMED: uus koroonaviirus levib 75 riigis, surnuid on 3081. Euroopa Liit: ohutase on kõrge

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) kinnitusel on globaalne oht endiselt väga suur. WHO juhi Tedros Adhanom Ghebreyesuse sõnul on praegu maailmas töös üle 20 vaktsiini.

Iisraeli teadusminister Ofir Akunis ütles ajalehele The Jerusalem Post, et MIGAL Galilee uurimisinstituut on jõudnud uue koroonaviiruse vastu mõeldud vaktsiini valmistamisega poole peale. Kui kõik sujub plaani järgi, siis saab vaktsiin valmis mõne nädala pärast ja saadavaks 90 päeva pärast. Varem on räägitud, et vaktsiin saab kasutamiskõlblikuks kõige varemalt aasta pärast.

Eksperdid soovitavad teretamisel hoiduda kätlemisest ja põsesuudlusest. Lõuna-Koreas kuulutati välja kõrgeima tasemega häireolukord. Genfis jääb ära täna algama pidanud suur autonäitus. Jaapanis suleti alates esmaspäevast määramata ajaks peaaegu kõik koolid.

Koroonaviiruses leviku tõttu tühistatakse kuni 30 aprillini kõik üritused seimihoones, sealhulgas ka Leedu taasiseseisvumise 30. aastapäeva pidustused 11. märtsil, ütles seimi esimees Viktoras Pranckietis. Parlamendi kevadistungjärgu esimene istung siiski toimub ning sellel otsustatakse edasine töökorraldus. Seimi liikmetel ja kantseleitöötajatel soovitati hoidudada komandeeringutest.

Lõuna-Korea koroonaviirusepuhangu keskmes oleva ususekti, Shincheonji Jeesuse Kiriku juht Lee Man-hee (88) palus esmaspäeval pressikonverentsil põlvili andeks viiruse levitamise eest. Lõuna-Korea kõigist haigusjuhtumitest 3081 on diagnoositud riigi lõunaosas Daegu linnas ja neist ligi kolm neljandikku Shincheonji kirikus. Võimud arvavad, et selle sekti liikmed nakatasid üksteist ja reisisid siis mööda riiki ringi. Võimalik, et sektijuht saab kriminaalsüüdistuse.