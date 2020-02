Oliver Lomp | Eesti koondise peatreener, palun ära torpedeeri Eesti jalgpalli tulevikku! 

POLE JUHUS! Georgi Tunjov (vasakul) Itaalia karikasarjas seitsmekordse Meistrite liiga võitja ja 18kordse Serie A tšempioni vastu platsil. Suvalised tüübid selliseid võimalusi ei teeni. Foto: APF/Scanpix

Vara on teha põhjapanevaid järeldusi, kas Karel Voolaid sobib Eesti jalgpallikoondise peatreeneriks ka järgnevateks aastateks (loe: valiktsükliteks), ent viimased sõnavõtud Eesti kõige talendikama noorjalgpalluri Georgi Tunjovi osas panid korralikult kukalt kratsima. Toon välja viis punkti, miks Voolaidi idee 18aastane Georgi Tunjov meestekoondisest välja jätta, et too saaks end enne U21 vanuseklassis tõestada, on totaalset vale. Ühtlasi loodan, et see otsus pole lõplik.