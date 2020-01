Iraani kõrgeim juht: raketirünnakuga andsime USA-le hoobi näkku 

Iraan korraldas rünnaku kättemaksuks kindral Qasem Soleimani tapmise eest. „Selline sõjaline tegevus pole piisav. Oluline on lõpetada Ameerika korruptiivne kohalolu regioonis,“ sõnas Khamenei teleülekandes. Ta kirjeldas rünnakut USA Iraagis asuvatele sõjaväebaasidele kui hoopi näkku Washingtoni suunas. „Möödunud ööl andsime me neile hoobi näkku,“ kiitles Iraani kõrgeim juht.

Khamenei väitel on Iraan tänasel päeval hästi valmistunud, et võidelda kiusajatega. Mees sõnas, et kindral Soleimani märterlus näitab kogu maailmale iraanlaste revolutsiooni elujõudu. Ajatolla kõnet kuulanud rahvamass skandeeris taaskord häälekalt väljendit „surm Ameerikale“.