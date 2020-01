Välisekspert Erkki Bahovski: Iraanis sõja puhkemisest on veel vara rääkida, aga peaksime ka Eestis kõigeks valmis olema 

„Praegu toimuv on Ameerika ja Iraani vahel toimunu jätk. Kuigi sõjast on praegu vara rääkida. Sõjal on omad reeglid ja siin on küsimus, milline see sõda puhkemise puhul välja näeks. Sõja puhkemisel on oluline vaadata riikidevahelisi diplomaatilisi suhteid. Iraanil ja Ameerikal neid ei ole ja selles suhtes oleks sõja välja kuulutamine lihtsam. Praegu sõltub palju Ameerikast ja sellest, milline on nende reaktsioon,“ selgitas Bahovski.

Konflikti võis süütada tuumaleppe läbikukkumine

Mida Eesti tegema peaks?

Praeguses konfliktis peab Bahovski sõnul Eesti mitme keerulise teema vahel laveerima. „Tuleb laveerida teiste riikide vahel. Samuti Ameerika ja Euroopa Liidu vahel, kuna meile on mõlema tugevus oluline. Kuigi Ameerika ja Euroopa seisukoht on üldiselt ühine, võib seal olla nüansse, kus võib esineda erimeelsusi,“ loetles ta.

Eraldi toob Bahovski välja selle, et konflikt Iraaniga nõrgestab Ameerikat. „Eestile on oluline ja kõige kasulikum see, kui Ameerika on tugev. Praegu on näha, et AMeerika võib selle Lähis-Idasse minekuga end õrgestada. Seni on Ameerika sealt taandundu ja oma vägesid järjest vähendanud, kuid kui Donald Trump otsustab anda võimsa vastuse, siis tähendab see, et sinna läheb ka rohkem ressurssi. Iraan ei ole Iraak, ta on ikka palju suurem ja tugevam. Kõik see närgendab ameeriklasi, mis ei ole Eesti huvides,“ selgitas ta.

ÜRO julgeolekunõukogu mõju