ABSURD! Mullu pooled töötajad koondanud Tallinna TV võib silmitsi seista töökäte nappusega 

Tallinna Televisiooni (TTV) nõukogu plaanis veel eelmise aasta alguses jätkata järgmised kümme aastat, ent kadus levist uue linnapea tulekuga. „Meie suurim probleem on algusest peale olnud see, et oleme poliitiliselt liiga sõltuvad,“ möönab Revo Raudjärv, kes on mullu pooled töötajad koondanud ja telekanalina tegevuse lõpetanud Tallinna TV juhatuse liige.