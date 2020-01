PERHi hanked: süüasja osaline taotles Riigikohtus enda õigeksmõistmist 

Dussmann Eesti OÜ juhatuse liiget Anela Stimmerit süüdistati Tõnis Allikule kahel korral pistise andmises selle eest, et PERH juhatuse esimees ja toitlustusteenuse ostmise hangete komisjoni esimees Aas osales 2011. ning 2013. aastal toitlustusteenuse osutamise hankes Dussmanni jaoks soodsa otsuse tegemisel. Varaline soodustus seisnes selles, et Dussmann OÜ ostis Stimmeri korraldamisel 13. juulil 2012 ja 31. juulil 2013 Allikule lennupiletid Tallinn-München-Tallinn, et külastada 5.-6. oktoobril 2012 ja 27.-28. septembril 2013 Saksamaal üritust Oktoberfest. Samuti süüdistati Stimmerit selles, et ta andis PERH-i toitlustusjuhile ja toitlustusteenuse osutamise hangete komisjoni liikmele 2012. aastal varalise soodustuse vastutasuna selle eest, et viimane sales aastatel 2010-2013 toitlustusteenuse osutamise hangetel Dussmann OÜ jaoks soodsate otsuste tegemisel, seisis süüdistuses. Varaline soodustus seisnes selles, et Dussmann OÜ ostis Stimmeri korraldamisel 13. juulil 2012 komisjkoni liikmele lennupiletid Tallinn-München-Tallinn, et A. V. saaks külastada 5.-6. oktoobril 2012 Saksamaal üritust Oktoberfest. Harju maakohtu 25. aprilli 2017. aasta määrusega lõpetati kriminaalasjas menetlus Stimmeri osas avaliku menetlushuvi puudumise tõttu. Talle pandi kohustus tasuda riigituludesse 2000 eurot. Ka Tõnis Allik mõisteti kohtus õigeks.

Stimmeri kaitsja, vandeadvokaat Ott Saame taotles Riigikohtule esitatud teistmisavalduses Harju maakohtu määruse tühistamist ning Stimmeri õigeksmõistmist.

Detsembris jättis Riigikohus Stimmeri kaitsja teistmisavalduse rahuldamata. „ Kuigi meie teistmistaotlust tõepoolest ei rahuldatud, on Riigikohus siiski pidanud vajalikuks taotlust menetleda mh. selleks, et anda väga jõuline positiivne sõnum. Nimelt see, et kriminaalasja lõpetamisel avaliku menetlushuvi puudumise tõttu (ehk nö. oportuniteedi puhul) ei saa keegi öelda, et isik on kuriteo toime pannud või et teda on karistatud. Tsiteerides kohtuotsust: „Eeltoodu käib ka A. Stimmeri kohta — … teda ei käsitata kuriteos süüdi olevana, teda ei ole karistatud ega loeta karistatuks.“ Sellist selget hinnangut me soovisimegi."