FOTOD JA VIDEOD SÜNDMUSPAIGALT | Teheranis kukkus alla Ukraina reisilennuk, mille pardal oli 176 inimest

Õnnetusest andis teada Iraani riigimeedia, kelle sõnul oli tegemist tehnilise rikkega. Seevastu Iraani lennundusameti väitel pole aga õnnetuse põhjus teada. Ka USA uudistekanalid ei pea intsidenti vähemalt esialgu rünnakutega kuidagi seotuks, kuid täpsem info õnnetuse ja kannatanute kohta puudub. Boeingu esindaja kinnitas, et ettevõte on olukorrast teadlik ning kogub täpsemat informatsiooni. Lennukatastroof juhtus vaid mõned tunnid pärast Iraani raketirünnakut USA sõjaväebaasidele Iraagis. Selle kohta loe lähemalt SIIT .

Teadaolevalt saatis Iraan sündmuspaika päästetöötajad. „Lennuk on leekides, ent me saatsime sinna päästetiimid. Meil võib õnnestuda keegi elusalt päästa,“ selgitas Iraani päästeteenuste juht Pirhossein Koulivand algselt kohalikule meediale. Siiski on nüüd teada, et kõik pardal viibinud isikud hukkusid.