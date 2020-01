FOTOD JA VIDEOD SÜNDMUSPAIGALT | Iraanis kukkus alla Ukraina reisilennuk, mille pardal oli 176 inimest

Teadaolevalt saatis Iraan sündmuspaika päästetöötajad. „Lennuk on leekides, ent me saatsime sinna päästetiimid. Meil võib õnnestuda keegi elusalt päästa,“ selgitas Iraani päästeteenuste juht Pirhossein Koulivand algselt kohalikule meediale. Siiski on nüüd teada, et kõik pardal viibinud isikud hukkusid. Koulivandi sõnul oli tulekahju päästetööde sooritamiseks liiga tugev, ehkki kohal viibisid 22 kiirabiautot, neli päästebussi ning helikopter.