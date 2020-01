VIDEO | IRAANI KÄTTEMAKS: toimusid rünnakud õhuväebaasidele, kus elavad ka Eesti kaitseväelased

Kurdide peaministri abi ütles Wall Street Journalile, et Irbili baasis, mis asub kurdide territooriumil, ei ole teateid kahjudest. Kaks kurdide ametnikku ütles CNN-ile, et üks rakett maandus Irbili lennujaama perimeetris, ent ei plahvatanud. Teine rakett plahvatas 33 kilomeetrist Irbilist läänes ning keegi vigastada ei saanud.

Rünnakut kinnitas hiljem Pentagon. "On selge, et raketid tulistati Iraanist ning sihiks võeti vähemalt kaks Iraagis asuvat õhuväebaasi, kus baseeruvad USA ja tema liitlaste väed – Al-Asad ja Irbil," teatas asekaitseminister Jonathan Hoffman.

USA president Donald Trump säutsus mitu tundi pärast rünnakut, et "kõik on hästi". Ta lisas: "Iraanist tulistati raketid kahe Iraagis asuva sõjaväebaasi suunas. Kahjude ja hukkune hindamine käib. Siiamaani on kõik korras. Meil on kõige võimsam ja paremini varustatud sõjavägi terves maailmas, ülekaalukalt. Teen avalduse homme hommikul."