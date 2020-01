VIDEO | IRAANI KÄTTEMAKS: raketirünnakutes Iraagi õhuväebaasidele on teateid haavatutest. Ühes baasis elavad ka Eesti kaitseväelased

Rünnakust teatati ka USA president Donald Trumpi, kes kohtus teisipäeva õhtul USA idaranniku aja järgi ka välisminister Mike Pompeo ja kaitseminister Mark Esperiga. Vahepeal oli õhus ka variant, et Trump esineb Ovaalkabinetist USA rahvale teleavaldusega, ent sellest plaanist loobuti.

USA föderaalne lennuamet keelas kõikidel Ameerika lennufirmadel lennata Iraagi, Iraani ja teatud Persia lahe õhuruumides kartuses, et reisilennukeid võidakse pidada USA hävitajateks või teisteks sõjalennukiteks.

Eestlased asuvad Al-Asadi õhuväebaasis, mis on Iraagi pealinnas Bagdadist 250 kilomeetri kaugusel läänes. Veel teisipäeval öeldi kaitseväest "Aktuaalsele kaamerale", et selles baasis pole pärast Iraani kindral Qasem Soleimani tapmist ühtegi julgeolekuvahejuhtumit olnud. See muutus kolmapäeva esimestel tundidel.