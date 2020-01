VIDEO | IRAANI KÄTTEMAKS: raketirünnakutes Iraagi õhuväebaasidele on teateid haavatutest. Ühes baasis baseeruvad ka Eesti kaitseväelased

Esialgsetel andmetel s ihiti Al-Asadi ja Irbili õhuväebaasi kell 01.30 kohaliku aja järgi üle tosina raketiga. CNN-i teatel on rünnakutes viga saanud iraaklasi, kuid kahjude hindamine veel käib.

Rünnakust teatas kõigepealt Iraani riigitelevisioon, hiljem kinnitas seda ka Pentagon. "On selge, et raketid tulistati Iraanist ning sihiks võeti vähemalt kaks Iraagis asuvat õhuväebaasi, kus baseeruvad USA ja liitlaste väed - Al-Asad ja Irbil," teatas Pentagon.

Algses avalduses ähvardas Iraan rünnata ka USA liitlasriike: "Hoiatame kõiki USA liitlasi - kui USA korraldab rünnakuid Iraani vastu teie riigis asuvatest õhuväebaasidest, muutute koheselt meie sihtmärgiks." Hiljem teatas revolutsioonikaart, et kui USA peaks Iraani pommitama, võetakse sihikule Dubai ja Haifa.

CNN-i teatel vahendas Iraani revolutsioonikaardi telekanal Telegram sõnumit, et "Pentagoni teatel USA vastab Iraani raketirünnakutele." Sellel lisas revolutsioonikaart ka omapoolse märkuse: "Seekord vastame rünnakute Ameerika pinnal."

Eestlased asuvad Al-Asadi õhuväebaasis, mis on Iraagi pealinnas Bagdadist 250 kilomeetri kaugusel läänes. Veel teisipäeval öeldi kaitseväest "Aktuaalsele kaamerale", et selles baasis pole pärast Iraani kindral Qasem Soleimani tapmist ühtegi julgeolekuvahejuhtumit olnud. See muutus kolmapäeva esimestel tundidel.