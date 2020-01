IRAANI KÄTTEMAKS: raketirünnakus Iraagis asuvatele USA õhuväebaasidele teatatakse hukkunutest, ühes baasis elavad Eesti kaitsevä 

Al-Asadi õhuväebaas asub Iraagi pealinnast Bagdadist umbes 250 kilomeetri kaugusel läänes. Veel teisipäeval öeldi kaitseväest "Aktuaalsele kaamerale" , et selles baasis pole pärast Iraani kindral Qasem Soleimani tapmist ühtegi julgeolekuvahejuhtumit olnud. See muutus kolmapäeva esimestel tundidel.

Esialgsetel andmetel tabas Al-Asadi õhuväebaasi kell 01.30 kohaliku aja järgi vähemalt kümme raketti. CNN-i teatel on rünnakutes hukkunud iraaklasi, kuid kahjude hindamine veel käib.

Rünnakut kinnitas ka Pentagon. "On selge, et raketid tulistati Iraanist ning sihiks võeti vähemalt kaks Iraagis asuvat õhuväebaasi, kus baseeruvad USA ja liitlaste väed - Al-Asad ja Irbil," teatas Pentagon ning lisas, et praegu hinnatakse rünnakute tekitud kahju.