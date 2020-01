NATO viib osa sõdureid Iraagist välja, Eesti kaitseväelaste töö on riigis peatatud 

Eesti kaitseminister Jüri Luik ütles ERR-ile, et Iraagis on kuus eesti kaitseväelast, kes õpetavad seal välja piirivalvureid. Tema sõnul on meie kaitseväelaste töö praegu peatatud ja nad on ameeriklaste baasis, kuhu ei lasta hetkel ka õpetatavaid Iraagi piirivalvureid.

Teisipäeval teatas aga NATO, et mõned sõdurid viiakse Iraagist välja ning osad väed paigutatakse ümber. "Rakendame kõik vajalikud ettevaatusabinõud, et tagada meie inimeste turvalisus. See tähendab ka ajutiselt osade vägede ümberpaigutamist teistesse kohtadesse nii riigist välja kui ka riigis sees," sõnas NATO kõneisik Reutersile.

Liitlasväed kardavad, et neid võidakse rünnata kättemaksuks USA droonirünnakule, mis tappis reedel Iraagi pealinnas Bagdadis Iraani revolutsioonikaardi kindral Qasem Soleimani ehk sisuliselt riigi mõjuvõimsuselt teise inimese.