Küsimus | Kas Eesti toetab Iraani kultuuriobjektide hävitamist USA poolt? 

Britta Tarvis, välisministeerium: Pingete eskalatsioon läinud aasta jooksul ning eriti viimastel päevadel regioonis on äärmiselt tõsine ja vajab erinevaid osapooli kaasavat poliitilist lahendust. Eesti on mõistnud USA muret oma kodanike ja koalitsioonipartnerite julgeoleku tagamise pärast, oleme saanud USAlt selgituse, et kindral Soleimani tapmine oli USA poolt enesekaitse teostamine.