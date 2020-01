Juhtkiri | Riik loodab heale õnnele 

Enim muret valmistas seejuures Võru haigla toimetulek pikemaajalise elektrikatkestuse korral – tõsi küll, õnneks oli neil kasutada oma generaator. Ent sellega, et too väidetavalt sõjagi üle elanud generaator nüüdki otsi ei andnud, meie õnn suuresti piirduski: tükk tegu oli näiteks kütuse kaugemalt kohale transportimisega, kui lähemal asuvad tanklad olid juba uksed sulgenud. Tervishoiuteenuski polnud täielikult tagatud, kui uusi patsiente enam vastu ei võetud – kaugemal asuvast haiglast on vähe kasu, kui sinna sõitki võib osutuda ohtlikuks. Seepärast on ülimalt oluline, et eriolukordadeks poleks hästi ette valmistunud üksnes Eesti nn tipphaiglad.