Toomas Alatalu | Tigedad liidrid ja küsitavad otsused 

„Elajas, antisemiitlik siga!“ kuulutas Venemaa president Putin 24. detsembril riigi poliit- ja sõjalise ladviku ees esinedes. Tegelikult oli see kolmas kord viie päeva jooksul, kui Putin rääkis ühest ja samast asjast ehk ta oli selgelt kinni idees teha kõigile selgeks oma arusaam 1930. aastatest. Kahel esimesel korral rääkis ta ikkagi sõnu valides, kolmandal korral aga põrutas välja kõik, mida arvas ühest sõjaeelsest Poola diplomaadist tema arhiivides talletatud ettekandeid kommenteerides. Teades seejuures suurepäraselt, et öeldud hinnang ei jää vastureaktsioonita Poola presidendilt ja valitsuselt. Need ka tulid ja tõsiseima järelkajana ei lähe Poola juhid jaanuari lõpus Iisraelis toimuvale tähtsale rahvusvahelisele üritusele, kus peakülaliseks on Putin. Hulk sama koosseisuga üritusi aga seisab alles ees...

Ukraina psühholoogiline võit

Juhtunu tagamaid vaagides on selge, et Putini ägestumise põhjustas äratundmine, et 9. mail 2020 Punasel väljakul kulmineeruv Venemaa traditsiooniline võidukampaania ei sära nii nagu varem, sest Moskva kuulutatud tõde teise maailmasõja algusest leiab üha rohkem vastuseisu teistelt sõjas osalenutelt. Kuna pool aastat on veel jäänud, sündis rohmakas katse panna ühe ametiisiku väljaütlemiste sildistamisega paika teistsuguse tõe kuulutajad, täpsemalt üks toonane ohverriik. Poola peaminister Mateusz Morawiecki tõdes oma avalikus vastuses, et teatud poliitikud hakkavad vassima siis, kui on tunnetanud oma senise poliitika läbikukkumist. Igal juhul langes see väide kokku teadaandega, et Vladimir Putini 15. jaanuari aastakõne föderaalkogule on pühendatud (süvenenud) kriisinähtuste ületamisele majanduses ja sotsiaalpoliitikas.

Välispoliitika on suurriikidele alati prestiiži küsimus, millest räägitakse ikka positiivses võtmes. Sestap polnud raske näha, kuidas Kreml oli kogu eelmise aasta lõpu jännis Ukrainaga – viimase lolliks tegemine teleekraanil käis endise hooga, ent isegi Putin ise rääkis igal nädalal valmisolekust anda Ukrainale odavat gaasi ja gaasitransiidi jätkamisest läbi Ukraina. See aga oli USA ja Euroopa Liidu nõue, sellega oli seotud Nord Stream 2 ehitus, mis ikkagi ju tuli jätta pooleli! Kiiev üksnes vaikis kogu selle venelaste enneolematu nahast väljapugemise aja ja tõde selgus vana-aasta viimastel tundidel. Kuna ikkagi Venemaa maksis Ukrainale 3 miljardit dollarit kahjutasu, mida oli kuude kaupa välistatud! – ja mitte vastupidi, oli süüdlane lõpuks selge. Ukrainale oli see tohutu psühholoogiline võit kuid kestnud rahvusvahelises positsioonisõjas, milles kõigi närvid lõpuni vastu ei pidanud. Ukraina-Venemaa uued majanduslepingud sündisid mõlemat poolt rahuldavatel tingimustel.

Kas Iraan saab Trumpile komistuskiviks?

Kui Putin naudib ainuvalitsemist, siis järjest tigedamaks minemist tuleb täheldada ka säärases demokraatlikus riigis nagu Ameerika Ühendriigid. President Donald Trump on vastasleeri, st Demokraatliku Partei ja meediaga pidanud sõnasõda esimesest võimupäevast alates. 19. detsembril viidi selle võimuvõitluse osa uuele tasandile, kui esindajatekoda alustas presidendi tagandamisprotseduuri, süüdistades Trumpi võimu kuritarvitamises ja kongressi töö takistamises. Samas jättis koda vastavad paberid senatile edastamata, mistõttu luhtusid Trumpi lootused kogu protsess kiirelt lõpetada, kasutades selleks vabariiklaste üleolekut senatis.

Mõistagi tulid nüüd sõnasõjas mõlemalt poolt kasutusele veelgi krõbedamad väljendid, kui seni (Trump nimetas alles esmaspäeval kolme demokraati antisemiitideks), ent teha pole midagi. USA asjaajamises kehtestatud reeglid lubavad demokraatide ladvikul sündmuste kulgu dikteerida, lootes sellest kasu endi presidendivalimiskampaaniale. Trumpil jääb üle teha midagi silmatorkavat mujal kui kodumaal ja nagu kümned poliitikud kriitilises ja tigedaks tegevas seisus enne teda, teeb Trumpki nii küsitavaid otsuseid kui ka avaldusi.