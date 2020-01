Seisukoht | Uus aasta, vana suhtumine 

Interneti lõputuna tunduvad avarused kubisevad nendest, kellele kumbki olukord korda ei lähe ning selle asemel, et natukenegi empaatiat välja näidata, raisatakse oma energiat selle peale, et paljusid inimesi otseselt puudutavaid katastroofe mõnitada ja nende üle teravmeelitseda.

„Ah, las kaklevad omavahel,“ ühmavad nad, kui uudistest kuulutatakse, kuidas Trump lubab Iraani kultuurimälestisi hävitama hakata ning Iraanil on kättemaksuplaanid juba kirja pandud. Samal ajal mõistmata, et kui see kivi veerema pannakse, võivad tulemused olla katastroofilised terve maailma jaoks. Sest lootus rahulikule elule on väär.