Eesti uudised Eluaegsed töötud ja alamakstud naised ehk Kuidas mõjutada euroseaduste sündi Evelin Kivimaa , täna, 19:30

TÖÖ KÄIB: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteesse kuulub 350 liiget, sealhulgas viis Eestist. Foto: Evelin Kivimaa

„Eesti vanemapalga kohta on Euroopas avaldatud arvamust, et see diskrimineerib naisi,“ tõdeb Reet Teder, kes kuulub Eesti esindajate hulka Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees. Õhtuleht käis Brüsselis uurimas, kuidas see komitee, mille eelarve küünib aastas üle 130 miljoni euro, püüab mõjutada veel sündimata seadusi.