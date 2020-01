Varjupaiga koeraga jalutama minek võib olla ohtlik… ühel päeval viidki loomakese endale päriselt koju! 

2. Kui koer tõmbab end rihmast lahti, pole paanikaks mingit põhjust! Koer kihutab tagasi varjupaiga poole ning kolistab ukse taga (teed ta tunneb) nii kaua, kuni me ta tagasi koju laseme. Me lubame ta sisse ning kiidame ja musitame, sest ta oli nii tubli – oskas tagasi koju pöörduda! 3. Pole koertega harjunud? Meie koerad on ülitargad ning õpetavad ise kõike, mida tarvis. Nad viivad teid metsa jalutama ning järveäärset imetlema. Te harjute sellega nii ära, et enam ei suuda nende jalutuskäikudeta elada… ning hakkate meie koeri aina sagedamini külastama. Sellest kujuneb puhas rõõm!

4. Pildistada ja lühivideoid võib teha, sest see on oluline eelkõige koertele endile! Nii näitame koos teiega maailmale, et me koerad on lihtsalt suurepärased, sõbralikud, lahked ja kodu-ootel. Et nendega tohib jalutada, nad ei tee kurja, vaid kingivad hoopistükkis palju positiivset. Et igaüks neist koertest on omanäoline ja väga hea. Oma eeskujuga nakatate ka teisi, sest meie eesmärk on leida neile loomakestele suurepäraseid peremehi ja teie olete selles aktiivne osaleja.



HOIATUS!

Sagedased koertega jalutamised kipuvad viima selleni, et varem või hiljem võtategi meie hoiupaigast looma ning elate tema seltsis pikalt ja õnnelikult! Koerad õpetavad teid armastama metsa, märkama aastaaegade muutusi, kuulama linnulaulu ning nautima päikeseloojanguid.



Fotoinspiratsiooni allikas:

https://www.facebook.com/aleksandra.sidorenko.92/posts/3135347836493815

https://www.instagram.com/hoiupaik/tagged/

https://www.facebook.com/xenia.smykovskaya/posts/10214907369536245