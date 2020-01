Kelmid petsid Raplamaa elanikult välja üle poole miljoni euro

Rapla vanemuurija Tanel Alasmaa palub inimestel olla selliste pakkumiste suhtes kriitiline. „Seoses kelmusjuhtumiga Raplamaal tahaksin rõhutada, et telefoni või e-posti teel saabuvatesse investeerimisvõimaluste pakkumistesse tuleks alati suhtuda ettevaatlikult. Taolisi petuskeeme on viimasel ajal Eestis kasutatud korduvalt. Üldjuhul sellistel puhkudel ei räägi inimesega ühendust võtvad teenusepakkujad eesti keelt. Tihti on inimesed, kes telefoni teel investeerimisvõimalusi pakuvad väga pealetükkivad. Mõistlik on numbrid, kust sellised kõned tulevad, ära blokeerida. Kui te ise seda teha ei oska, paluge abi, näiteks pereliikmetelt,“ selgitas ta.

Alasmaa sõnul on selge ohumärk see, kui keegi lubab kiiret hõlptulu ja ulmelisi summasid. „Mitte mingil juhul ei tohi võõrastel inimestel lubada ligipääsu teie arvutile ja pangakontole ega avaldada neile paroole. Samuti ei tohi jagada võõrastele enda dokumentide ja pangakaartide koopiaid/fotosid. Politsei eesmärk on taolisi juhtumeid ära hoida ja parim viis selleks on inimeste teadlikkuse tõstmine. Samas on väga oluline sellistest juhtumitest politseile teada anda, isegi siis, kui inimesel on kahtlus, et ta on kelmuse ohvriks langenud,“ rääkis ta.