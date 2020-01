Tallinn: tasuta ühistransport jääb vaid pealinlastele 

Abilinnapea Andrei Novikovi sõnul on elektrooniline piletisüsteem vajalik, et saada andmeid, mille aluse finantseeritakse bussiliinide kulusid teiste omavalitsuste ja riigi vahel. „Samal põhjusel ei saa ka Tallinnas loobuda valideerimiskohustusest. Valideerimisest saadav teave on vajalik transpordiameti sõitjateveo osakonna igapäevaste tööde planeerimise protsessis ning näiteks Tallinna Tehnikaülikoolist tellitud liinivõrgu moderniseerimise uuringus oli valideerimisstatistika üheks tähtsamaks sisendiks,“ selgitas Novikov.