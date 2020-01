Kes otsib juhti? Ekskantsler Tea Varrak lahkus ilukliiniku tööpostilt 

Varrak asus 2019. aasta alguses tööle juhatuse liikme ja tegevjuhina ilukliinikus Decus International OÜ, mille põhitegevus on kosmeetiliste raviteenuste osutamine ning kosmeetiliste toodete jaemüük. Nüüdseks aga on Varraku volitused lõppenud. Miks, seda ei soostunud Varrak eraelule viidates lähemalt kommenteerida. „Kõik läks täpselt nii nagu olime alguses kokku leppinud,“ ütles ta siiski.

Õhtulehele on viidatud, et lahkumise taga on, sarnaselt kantsleri ametiajale haridus- ja teadusministeeriumis, lahkhelid töötajatega. „Absoluutselt vale!“ kostis Varrak väidetele vastuseks ning lõpetas telefonikõne, viidates taaskord asjaolule, et ta ei soovi oma isiklikku elu kommenteerida.