Riigikontrolli karmi kriitika alla sattunud sotsiaalministeerium: valitsus pole raha andnud! 

Mida „kriisivalmidus“ tähendab? Et kiirabi peab ka sellel äärmuslikul juhul, kui maas on nii mobiilside, elektrivõrk kui ka bensiinivarustus, suutma veel 72 tunni kestel abivajajateni jõuda. Sarnases olukorras peavad sama kaua oma jõududega vastu pidama ka Eesti seitse suuremat haiglat.

2018. aastal paika saanud kriisivalmiduse nõuded pidanuks kehtima hakkama 1. jaanuaril 2020. Kaks valitsus- ja riigikogu koosseisu pole nende täitmiseks aga raha eraldanud ja nõnda võeti sotsiaalministeeriumis vastu määrusemuudatus, mis lükkas nõude 2023. aastasse.

„Kiirabi peab aitama.“

See liigutus ajas harja punaseks riigikontrolör Holmil, kes möödunud nädala lõpus väljendas riigikontrolli blogis oma meelepaha: „Kriisivalmiduse nõuded kiirabile ja haiglatele pole mingi vormitäide. Olulisemad neist nõuetest tähendavad võimet ja valmisolekut hoida kesk- ja regionaalhaiglaid töös 72 tundi ning kohalikke ja üldhaiglaid vähemalt 16 tundi pärast olulise teenuse katkestust. See tähendab, et katkegu elekter, kadugu andmeside, lõppegu veevarustus või tulgu tulekahju, elutähtis teenus peab jätkuma. Haiglad on kohustatud ravima, kiirabi peab aitama.

See võib olla kriisiolukorras elu ja surma küsimus. Arvan, et ükski Eesti inimene – ja ka ükski valitsuse liige – ei soovi, et tema või tema lähedased satuks haiglasse hetkel, mil haigla toimimine pole tagatud, sest väljas on torm või ühiskonnaelu on mõjutamas mõni muu vapustus. Pole mingit garantiid, et lähema kolme aasta jooksul taolist olukorda ei teki.“

Riigikontroll juhtis puudustele haiglate kriisivalmiduses tähelepanu 2018. aasta juunis ja 2019. aasta oktoobris. „Nüüd näeme, et mingi tegevus siiski järgnes. Paraku on selleks sotsiaalministeeriumi tegevuseks määruses toodud nõuete rakendamise edasilükkamine, viidates, et valitsus ei ole selleks vajalikku raha riigi eelarvestrateegiasse kavandanud,“ kritiseeris Holm.