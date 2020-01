Krimi FOTO | Põlvas süttis elumaja korsten Ohtuleht.ee , täna, 10:08 Jaga: M

Foto: Päästeamet

Esmaspäeval kell 11.13 teatati, et Põlvas Pärnaõie tänaval on elumaja korstnast näha leeke. Päästjad selgitasid, et korstnas oli süttinud tahm.