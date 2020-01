GRAAFIK | Austraalia võsapõlengutes on hävinud ligi 2000 kodu 

Teisipäeval teatasid Uus-Lõuna Walesi ametnikud, et tulekahjude tõttu on nende osariigis hävinud 1588 kodu ning kahjustada on saanud 653. Naaberosariik Victorias on senini hävinud umbes 200 majapidamist. Neile lisandub veel 100 mujal Austraalias. Riigi kindlustusnõukogu hinnangul ületavad kahjud 700 miljonit Austraalia dollarit, ent see number on kindlasti kerkimas.