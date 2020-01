Märtsist enam numbrile 110 helistades politseid kutsuda ei saa 

Häirekeskuse arendusosakonna eksperdi, Krislin Tigase sõnul lõpetab politsei lühinumbri ehk 110 sulgemine riikliku projekti ühtse hädaabiteenuse loomiseks, kirjutab ERRi uudisteportaal . Tigase sõnul täidab Eesti 110 sulgemisega ka Euroopa Liidu poolset ootust, et kõikjal Euroopas on hädaabinumbrina kasutusel ainult 112.

Kõnede arvu vähenemine numbrile 110 tähendab seda, et kui häirekeskus teenindab aastas ligikaudu miljon kõnet, siis viimane telekommunikatsiooni ettevõtetelt saadud statistika näitab, et 1-2 protsenti kõikidest häirekeskusele tulevatest kõnedest tuleb veel numbrile 110 ehk hinnanguliselt on aastas politsei lühinumber kasutusel veel 20 000 - 40 000 kõne puhul.