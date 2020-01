Kiirabi päästis kümnekonna alajahtunu elu, neist üks oli talisupelja 

Tallinna kiirabi peaarsti Raul Adlase sõnul on juhtumid olnud erinevad: inimesi on olnud nii kütmata toas, mõni on vette kukkunud, mõni jäänud purjuspäi tänavale. Viimati vajas kiirabi abi laupäeval Nõmmel 35aastane mees, kes talisupluse ajal oli kauaks vette jäänud- ajalahtumise ja terviserikke tõttu toimetati ta ravi jätkamiseks haiglasse. Oli ka juhtum, kus Linnamäe teel leidsid möödakäijad lamamas 60aastase mehe, kellel kiirabi tuvastas ohtlikult madala kehatemperatuuri ja pärast seisundi stabiliseerimist toimetati ta haiglasse.