Allohvitser kohtus: kaitsja näeb lohakuses süüdistatava veebli juhtumis kaitseväe viga 

Mullu kevadel korraldatud kaitseväe lahinglaskmised lõppesid noorukese Kuperjanovi jalaväepatalajoni ajateenija jaoks raske vigastusega: 40millimeetrise lõhkemata granaadi otsa astunud Lars kaotas plahvatuse tagajärjel suure tüki jalalabast.Kase kaitsja Kristjan Tuule sõnul puudus 2018 aprillikuus KVKP harjutusvälja ülem ning sellele ametikohale ei saanud Kaske määrata, kuivõrd KVKP harjutusvälja ülema ametikoht on ohvitseri koht, millele oli kehtestatud nõudeks kaitseväes vähemalt seitsme aastane töökogemus.Veebel Kask on aga allohvitser. Samuti puudus käskkiri, millega Railand Kask oleks KVKP harjutusvälja ülema ametikohale nimetatud, lisas ta.Oma kaitsekõnes ütles Tuul kohtus, et tema klient on süütu ja tuleks õigeks mõista.Prokurör Toomas Tomberg taotles Kaske süüdi mõistmist ja talle karistuseks aastase tingimisi vanglakaristuse määramist.