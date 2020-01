Kaitsja vaidlustab Märt  Ringmaa vanglast vabastamata jätmise   

Läinud aasta lõpul jättis Viru maakohus rahuldamata Märt Ringmaa (81) taotluse, mille kohaselt oleks ta pääsenud vabadusse ravimatu haiguse töttu. “Vaidlustame selle määruse kõrgemas kohtus. Tuvastatud on nüüd, et isik on parandamatult haige ja istuda on jäänud alla aasta,“ teatas Ringmaa kaitsja Raiko Paas Õhtulehele. „Karistuseesmärke silmas pidades ei annaks järelejäänud karistus enam midagi, küll oleks vajalik Ringmaa terviseseisundit silmas pidades, mida arvestades ei pruugi enam hiljem olla võimalik teda vanglast vabastada, kuna ta lihtsalt ei ela enam.“