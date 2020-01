JÕHKER MÕRVAR! Jõhvis tappis mees külmavereliselt 11aastase koera 

Kahe Facebooki postituse põhjal saab kokku saatusliku loo, mis rullus lahti pühapäeva õhtul kella 21 paiku Jõhvi kesklinna lähedal. Omanik tunnistab viga, et 11aastane koer Jesse oli küll aiast välja saanud, aga enda loomuses polnud loom üldse agressiivne.

"Ta polnud kunagi oma elus kellelegi haiget teinud. Ta käis alati inimeste juures suure armastusega, usaldas teisi. Kõik, kes teda teadsid, kinnitavad seda. Seetõttu on ka välistud, et tulistaja tulistas koera enesekaitseks, " kirjutas naine.

Kohale kutsuti ka politsei, kes algatas juhtunu kohta uurimise. (Õhtuleht saatis päringu ka politseisse.) Naise sõnul ei ole võimalik, et tegu oli enesekaitsega ka haava pärast. "Uurija leidis, et koer lasti maha väga lähedalt. Koht, kus koer tapeti, on täiesti puhas, kakluse märke pole. Mees lihtsalt tuli ja lasi."