Politsei: kokaiini müük on märkimisväärselt tõusnud 

Keskkriminaalpolitsei organiseeritud kuritegude büroo talituse juht Ago Leis ütles, et Euroopa trendid on ka Eesti trendid. "See mõju tuleb teatud viivitusega, kuid vaadates viimast Europoli narkoainete raportit, siis marihuaana ja kokaiini äravõetud koguste arv on tõusuteel," ütles Leis.