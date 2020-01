Viljandi Vanal kalmistul meenutati aga teatri kunagisi asutajaid Jaan Altleisi, Armin Hunti ja Ernst Hunti, kelle kalmudele paigaldati teatri sümboolikaga mälestustahvlid.

Õhtu oodatuimaks osaks kujunes kolleegipreemiate üleandmine, millega jagati tunnustust möödunud aasta parimatele ning mille saajad selgusid tavapärasel majasisesel hääletusel.

Parima lavastaja tunnustus kuulus Andres Noormetsale (lavastused „Surmkindlad asjad siin elus“, „Ruth“ ja „Lotomiljonärid“).

Parima meesnäitleja tunnustuse pälvis Aarne Soro (rollid lavastustes „Surmkindlad asjad siin elus“, „Etturid“ ja „Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus“).

Parimaks naisnäitlejaks valisid kolleegid Laura Kalle (rollid lavastustes „Once“, „Etturid“, „Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus“ ja „Kui me nüüd ei sure, ei sure me kunagi“).

Eripreemia „Särav suts“, mis antakse välja eriliselt meeldejääva kõrvalosa, väikerolli või muu lavalise ülesastumise eest, sai Martin Mill (rollid lavastustes „Etturid“, „Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus“ ja „Kui me nüüd ei sure, ei sure me kunagi“).

Parim kujundaja oli kolleegide hinnangul Peeter Konovalov, kes lõi muusika lavastusele „Kui me nüüd ei sure, ei sure me kunagi“ ja oli muusikali „Once“ muusikajuht.