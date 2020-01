Keskerakonna Tartu piirkonna juhatus üritas veenda abilinnapead Monica Randa lahkuma 

Keskerakonna Tartu piirkonna juhatuse esimees Jaan Toots tegi Monica Rannale ettepaneku tagasi astuda ning 2021. aasta kohalikel valimistel kandideerida Tartus Keskerakonna nimekirja esikümnes, ent Rand kinnitas ERR-ile, et temale selline variant ei sobi. "See on minu hetke arvamus. Lihtsalt nii kergelt need asjad ei käi," vahendab ERR-i uudisteportaal .

Rand tunnistas, et on erakonna liikmena eksinud kampaania töös kulutuste vormistamisel, aga teab, et on teinud kõik kulutused enda rahakotist. "Nii, et ma ei näe, et see peaks olema põhjus, miks järsku ei sobi inimene tööle," rääkis Rand.