Lemmikud ohus: Eestist veerand sajandit kadunud koerte katk on tagasi 

Eelmise aasta viimastel päevadel andis Eesti väikeloomaarstide selts teada, et Tallinnas diagnoositi kolmel koeral katk. Eelmise aasta viimastel päevadel viidi Harku järve äärest loomaarstide juurde haigestunud rebane, kellel diagnoositi samuti see tõbi.

Süü on rebastel

Koerte katk levib loomalt loomale, peamiselt nende kehavedelike vahendusel. Seepärast on väga oluline koeri vaktsineerida, kordab veterinaardiagnostikakeskuse loomakliiniku arst Viktoria Zubkova. „Katkusümptomid võivad olla hästi erinevad, nii et ära tunda saab neid ikkagi loomaarsti abiga,“ sõnab ta. „Kui loomal tekivad tervisehäired, tuleb kindlasti pöörduda loomaarsti poole.“

Viltrop ütleb, et vaktsineerimisvastased tegutsevad ka lemmikloomade ringkonnas: „Eks neid vaktsineerimisvastaste foorumeid on igasuguseid.“ Ta lisab, et selliste koeraomanike loomad on kõige suuremas ohus. Kui see haigus siin juba on, siis on väga tõenäoline, et varem või hiljem puutub loom mõne haiguskandjaga kokku. „Topelt tähelepanelikud peavad aga olema inimesed, kes soetavad endale koera välismaalt,“ sõnab Viltrop. Igas riigis ei pruugi koerte vaktsineerimine olla normiks ja väga halva õnne korral võib keegi tuua Eestisse suisa haige looma.

PALJUD KOLLEEGID POLE KOERTE KATKU NÄINUDKI: Eesti maaülikooli professor Arvo Viltrop ütleb, et tänu vaktsineerimistele kadus 90ndate alguses koerte katk Eestist. Foto: Arno Mikkor

Mitu muud tõbe