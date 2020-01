Erdogan saadab Türgi väed Liibüasse 

Erdogan soovib seeläbi toetada Tripolis asuvat valitsust, mis on hetkel tõsises konfliktis Liibüa mässulistega. Intervjuus CNNile selgitas Erdogan, et türklaste peamiseks ülesandeks on kohalike sõdurite väljatreenimine ja lahinguplaanide koordineerimine. Õieti näib, et Erdogan üritas kogu hingest oma rahvale edastada võimalikult selget sõnumit: meie poisid sõtta ei lähe, vaid on kõigest liibüalastele abiks. Päris sõjategevusega tegelevad Süüriast pärit rühmitused, keda Türgi rahaliselt toetab.