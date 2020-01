HOIATUS! Poola suleliste farmides pesitseb linnugripp 

Lindude gripp on väga nakkav, ägedalt kulgev nii metsikute kui ka kodulindude viirushaigus. Haigus põhjustab lindude massilist haigestumist, suurt suremust ning ulatuslikku majanduslikku kahju farmide omanikele. Nakkusallikaks on haiged või juba grippi põdenud linnud, kes võivad viirust kanda. Nakatumine toimub saastunud sööda või veega või otsesel kontaktil haige linnuga. Haigus levib eriti kergesti inimtegevuse tagajärjel, transpordivahendite kaudu, samuti linnuliha ja munadega.

Veterinaar- ja Toiduamet juhib inimeste tähelepanu sellele, et Poolat külastades ei käiks inimesed kohalikes farmides ning ei tooks Eestisse kaasa linde ja loomseid saadusi (liha või mune). Juhul kui kellelgi Poolat külastanud on siiski mingil põhjusel lindudega kokkupuuteid olnud, siis peab ta enne Eestisse naasmist pesema ja desinfitseerima oma riided ja jalanõud. Farmides käimiseks või lindude veoks kasutatud sõidukid tuleb puhastada ja desinfitseerida enne kui nendega Eesti territooriumile liikuda.



Linnupidajatel soovitab amet lindude kaitseks rakendada järgmisi bioohutusmeetmeid:

- ära too välisriikidest linde või haudemune, mis võivad kanda nakkust;

- korralda sõidukite sisenemine oma territooriumil nii, et lindudel ei oleks kokkupuudet transpordivahenditega;

- ära luba kõrvalisi isikuid linnupidamishoonesse;

- ära luba välismaalt pärit isikuid linnukasvatushoonesse või lindudega kokku puutuda vähemalt 48 tundi peale nende saabumist riiki;

- vaheta riided ja jalanõud ning pese ja desinfitseeri käed enne linnupidamishoonesse sisenemist;

- säilita ja hävita lindudelt pärinevaid saadusi nii, et kodu- ja metslinnud ei pääse neile ligi;

- aseta lindude joogi ja sööginõud sellisesse kohta, kus metslindudel puudub ligipääs;

- eralda haiged linnud tervetest, haiguse kahtluse korral teavita kohe loomaarsti;

- hoia karja juurde toodavad linnud eraldi vähemalt 30 päeva, sel ajal veendu, et linnud on terved ning luba oma karja ainult terveid linde.