MIS VÄRVI ON TULEVIK? Keskkonnateadlane annab lootust: väga paljude inimeste käitumine on juba muutunud! 

Evelin Kivimaa , täna, 19:00

ELUSTIILI KÜSIMUS : Iiri keskkonnateadlane Cillian Lohan tõdeb, et jätkusuutlikud valikud on tavaliselt pisut kallimad ja neid pole nii lihtne leida kui odavat kaupa. Sellegipoolest on paljud inimesed juba oma käitumist muutnud. Foto: Euroopa Liit

Mis värvi tuleviku poole me liigume? Kas see on keskkonnasõbralikult roheline või hoopis sünkjalt hall nagu suurlinnade kohal hõljuvad sudupilved? Õhtulehele rääkis sellest Iiri keskkonnateadlane Cillian Lohan, kes annab ringmajanduse ideele hoogu Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ridades.